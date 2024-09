Diploma de Bacalaureat a lui George Simion arată note precum 10 la proba orală la Limba și Literatura Română, tot 10 la proba orală la Limba Franceză, în timp ce la probele scrise are următoarele note: Limba și Literatura Română, nota 9, la Istoria Românilor nota 9.55, iar la Limba Engleză, nota 9.60. La Educație Fizică, liderul AUR a primit nota tot 10.

"Am avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat și nu am nicio problemă în a arăta acest lucru publicului. Diploma mea de bacalaureat este reală și, spre deosebire de alții, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta.