George Simion a reclamat presiunile foarte mari în legătură cu prezența trupei Phoenix la nunta sa.

„Au fost presiuni foarte mari din partea unor cercuri antiromânești ca formația Phoenix să nu cânte. Și la fel cum s-a întâmplat în cazul Phoenix s-a întâmplat și în alte cazuri. Nu vreau să comentez acum. Mai am 12 ore de petrecere”, a susținut George Simion, într-o declarație pentru Realitatea PLUS.

„Nu se face așa ceva. Au vrut să ne facă cumva o imagine urâtă, asupra nunții, dar nu le-a ieșit”, a adăugat Simion.

„Sunt foarte multe nunți. Ne bucură faptul ăsta. De doi ani nu s-au mai făcut nunși. Acum e un boom, e sezonul nunților. Se fac joi, vineri , sâmbătă, și au și alte nunți. Și din cauza traficului greu. Cât de greu s-a ajuns aici. Și nu au mai putut să se încadreze cu timpul”, a declarat George Simion, la Realitatea PLUS, despre interpreții și formațiile care nu au reușit să ajungă la nuntă, deși le-a anunțat participarea.

„Nicu Covaci a fost bărbat până la capăt”, a concluzionat George Simion.

Prezenta trupei Phoenix la nunta lui George Simion a stârnit reacții negative în mediul online dar și multe acuzații din partea unor artiști, unul dintre ei fiind chiar un fost coleg de trupă - Josef Kappl, care a făcut din formula de aur al trupei de rock, care a transmis: „Mi-e rușine de rușinea lui!”. Muzicianul a anunțat și că exclude orice prezență a sa la reunirea ce trebuia să aibă loc în acest an, la 60 de ani de la înființarea Phoenix.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!”, a scris muzicianul pe pagina sa de Facebook, fără să-i pronunțe însă numele lui Nicu Covaci.

Nicu Covaci, liderul Phoenix în formula de acum, a respins acuzațiile legate de concertul de la nunta lui George Simion. Iar despre liderul AUR a comentat că „nu mi se pare periculos”.

„L-am cunoscut si pe acest om Simion. Mie nu mi se pare periculos, am schimbat două vorbe. Nu știu cine are interes să ne sape și pe noi, și pe acest om, nu înțeleg. (...)

Eu am venit aici pentru că am fost invitat să cânt la 10 mii de oameni, de o fundație culturală. Se cântă și se dansează în costume populare. Noi suntem formația care crede în acest popor, în această tradiție, și eu o să îmi iau și am să cânt în ie. Pentru că noi am făcut o esență, noi am luat acest folclor arhaic și l-am transformat într-un folclor modern. Noi credem în România, noi credem în poporul ăsta. (...) Am cântat și de 23 august, am cântat și pentru Ceaușescu, și pentru Iliescu, Constantinescu. Care e problema? Textele noastre au mesaj. Este vorba de poporul român. Mesajul nostru ăsta este. Unde văd România și văd români adevărați, acolo mă simt bine”, a declarat Nicu Covaci la Realitatea PLUS.

Sursă Foto: Ilona Andrei, G4Media