Anunțul concertului pe care-l susține trupa rock Phoenix astăzi la nunta lui George Simion a provocat o reacție dură din partea unui fost coleg de trupă.

Josef Kappl, 72 de ani, fost membru al trupei Phoenix, compozitor și chitarist bas, l-a taxat dur pe Nicu Covaci. Kappl locuiește în Germania, la Osnabruck, și a făcut parte din Phoenix. Artistul a revenit de trei ori în formația condusă de Nicu Covaci după revoluție.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea, vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui!”, a notat chitaristul, pe pagina sa de Facebook, fără să-i pronunțe numele lui Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix în actuala formulă.