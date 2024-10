Ne aparam democratic dreptul de a candida. Ne-a scos aici PSD, baronul rosu Radu Moldovan si a instruit reprezentantii partidelor politice sa voteze impotriva noastra desi nu exista niciun motiv, avem toate semnaturile si ale mele si ale domnului Târziu si ale tuturor colegilor din biroul national de conducere. Cerem ca judecatorii sa judece drept, avem tribunalul si Curtea de Apel, am fost contestati in toate judetele.

PSD a votat contra noastra si incearca scoaterea noastra din cursa pentru parlamentare pentru ca ii vom incurca in formarea viitoarei majoritati pe care ei și-o doresc

Este o operatiune concertata, peste 100 de contestatii

Dupa ce am vazut decizia CCR nu cred ca mai traim intr-o tara democratica din pacate. Psd face tot ce ii trece prin cap si iata ca are sustinere si de la USR si de la SOS, partide care nu ar fi trebuit sa achieseze la lucrul asta”, a spus George Simion într-o intervenție la Realitatea Plus.

