Înregistrarea bombă care schimbă totul! Realitatea PLUS a intrat în posesia unei înregistrări în care președintele AUR, George Simion, anunță că are nevoie de cât mai mulți oameni în partid, indiferent de trecutul lor, pentru a putea bate PSD și PNL. În înregistrare președintele AUR afirmă că este dispus să primească chiar și escroci. Drept răspuns la dezvăluirile șoc, Dan Tănasă a declarat la Realitatea PLUS că partidul nu revendică înregistrarea care ar fi făcută cu inteligență artificială.

"Fac un apel prin intermediul acestui mesaj să primiți pe toată lumea. Avem alegeri în iunie, septembrie și în decembrie. Este nevoie de fiecare; oricine care nu candidează din partea PNL, PSD, este binevenit.

La primării și președinții de consilii județene vom încerca să aducem acei oameni care să mărească scorul partidului. Nu mă interesează ce trecut au. Primiți-i pe toți, indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt, țineți-i sub monitorizare, dar primiți-i pe toți. Pentru că anul acesta se termină în decembrie, nu în iunie, și avem nevoie de fiecare vot ca să batem PSD și PNL, ca să nu mai poată PSD-PNL-UDMR să facă 50%", spune George Simion în înregistrarea controversată.

Dan Tănasă de la AUR dezminte faptul că înregistrarea ar fi autentică.

"Eu nu am confirmat și nimeni de la AUR nu a confirmat autenticitatea acestei înregistrări. Dacă vreți, vă fac și o înregistrare cu vocea mea în care susțin Ținutul Secuiesc. Nu există așa ceva, atâta timp cât nu aveți o confirmare din partea lui Simion sau a alianței.

Repet, vă fac o înregistrare pentru site-urile de inteligență artificială, un clip în care Simion spune să votați PSD", a declarat Dan Tănasă.