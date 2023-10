De mâine intră în vigoare noile măsuri fiscale, printre care se numără și limitarea plăților cash. Această măsură va fi extrem de greu de pus în practică în condițiile în care 40% din români nu dețin carduri bancare. Firmele vor mai putea face tranzacții cash de cel mult 1.000 de lei. Practic, executivul vrea să reducă situațiile în care nu se emit facturi și se încasează bani la negru. Există limită și pentru plățile între două persoane fizice. În cazul în care cineva vinde spre exemplu o mașină prin contract de vânzare-cumpărare, dacă valoarea mașinii depășește 5 mii de lei, trebuie ca plata să se facă obligatoriu prin transfer bancar. Oamenii nu văd însă cu ochi buni aceste modificări.

"In mod normal ar fi trb in numele sutelor de mii de firme afectate sa aruncam cu hartia asta igienica in dvs, inteleg ca in asta constau masurile fiscale. Ati eliminat plata in numerar, ati eliminat posibilitatea ca oamenii sa fie platiti in numerar si la fiecare depunere se plateste un impozit de 1%, 1% din fiecare operatiune, care sunt trimisi in Viena" , a spus Simion.

De la 1 noiembrie, se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică.

Potrivit proiectului, mai sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

De asemenea, sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Se pot face încasări și plăți cash între o persoană juridică și o persoana fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană.