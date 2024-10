Anca Alexandrescu: Aveti un blat cu Marcel Ciolacu si PSD-ul?

George Simion: Cum as putea sa am un blat cu partidul care tocmai m-a scos de pe listele de la alegerile parlamentare de la Bistrita si de la Giurgiu? Eu sunt convins ca o sa il inving pe Marcel Ciolacu in turul doi, daca el este PSD-istul care intra, poate este si PSD-istul ala independent, Mircea Geoana.

Sunt trei candidati cu care ma lupt si in turul 1 si in turul 2 si sunt pe acelasi calapod cumva. Iar aceasta actiune de a ne contesta a fost bine gandita, si nu este deloc o chestiune care sa ne duca in turul doi, ci care sa ne scada sansele in turul doi, in contextul in care riscam in mai multe judete sa fim pe buletinul de vot, nu vom avea nici candidati la parlamentare care sa traga acolo pentru a intra in Parlament.

Toata lumea se gandea, inclusiv eu, ca va exploda scorul SOS in urma neadmiterii candidaturii la alegerile prezidentiale a doamnei Sosoaca. Toate sondajele pe care le-am vazut in ultimele doua saptamani dau SOS 3,9-5%. Eu ma asteptam sa se duca 7-8%.

Anca Alexandrescu: Oamenii gandesc in termeni de vot util

George Simion: S-ar putea sa se intample si acelasi lucru cu noi, de aceea fac un apel pe care l-am tot repetat obsesiv in ultimele trei zile, ca judecatorii sa judece corect, nu in functie de prietenii, nu in functie de afiliere la unele grupuri mai mult sau mai putin ascunse

Anca Alexandrescu: Inteleg ca faceti o acuzatie fata de ce s-a intamplat la Giurgiu si la Bistrita?

George Simion: La Bistrita concret, da, e aceasi chestiune trasa la indigo. Nu am castigat in instanta, multa lume ne felicita ca am castigat, anumite site-uri de stiri au dat aceasta stire, dar nu, luni se judeca la Bistrita. Acolo, in interiorul sferelor de putere din Bistrita Nasaud lucrurile sunt complicate. Presedinti de consilii judetene, prieteni, stau la aceasi masa cu sefi SRI, cu judecatori, din cate inteleg fac parte din anumite organizatii cum ar fi Marea Loja Nationala a Romaniei si mie nu mi se pare corect. Acesta este un fenomen larg raspandit in randul procurorilor, judecatorilor, politistilor, sa faca parte din asociatii care ba sunt oficiale ba sunt asa, mai discrete.

Din ce am vazut in ultimele luni, viata politica din judetul Bistrita Nasaud este controlata de presedintele CJ, Radu Moldovan, care si-a subordonat intr-un fel sau altul toate partidele.

Anca Alexandrescu: Ce este real din ceea ce s-a spus pana acum in legatura cu domnul Claudiu Tarziu? Exista un razboi intre dumneavoastra si Claudiu Tarziu?

George Simion: Nicidecum. Exista o intelegere si apreciez foarte mult ca Claudiu Tarziu vrea sa sacrifice o chestiune de politica europeana, o chestiune profesionala, o cariera la nivel european, pentru a se implica si a reveni in lupta interna politica si este omul care conduce lista noastra la Senat si campania noastra la alegerile parlamentare. Si Claudiu Tarziu a semnat deciziile biroului national de conducere si a votat listele.

Noi am fost peste tot, am semnat toate listele, 99% dintre judecatori au judecat in favoarea noastra, cum este normal la aceste contestatii, exista exceptia numita Bistrita Nasaud si exista niste contestatii ciudatele din partea apropiatilor domnului Coldea, care ne-au atras si noua atentia.

Anca Alexandrescu: Cum e cu Tulcea? Eu am vazut acolo ca cel care a facut contestatia a fost reprezentat de catre cabinetul de avocatura Doru Traila. Mi se pare cel putin ciudat, in conditiile in care cineva de Tulcea vine cu marele avocat Traila sa sustina cauza celui care contesta listele AUR. Ati aflat cine este domnul respectiv, care ar putea sa fie legatura cu domnul Coldea si ce interese ar avea domnul Coldea? Pentru ca de la ce am publicat vineri mi-au scris mai multi telespectatori cum ca l-ati fi deranjat pe domnul Coldea, ca ati dat afara de pe liste niste oameni, si ca ar fi fost de fapt niste infiltrati apropiati ai Statului Paralel

George Simion: Doamna Alexandrescu, va felicit in primul rand. Noi in ultima saptamana am fost pusi sub o presiune imensa. Colegii mei de partid stiu prin ce am trecut noi in ultima saptamana, sa ai pepste 100 de contestatii, este ceva la care nu ne asteptam, plus ca am avut presiuni din partea unora si a altora sa fie pusi pe liste. Eu in calitate de presedinte al partidului am considerat momentul acesta oportun, cu toate riscurile de imagine, de acuzatii, inclusiv toate riscurile la candidatura mea, sa tai in carne vie raul si in momentul in care am avut oamenii asupra carora planau suspiciuni, ori ca erau consilieri municipali, judeteni.

Anca Alexandrescu: Definiti raul. I-ati descoperit ca sunt infiltrati?

George Simion: I-am descoperit sau aveam dubii despre ei, si am preferat sa nu bagam in viitorul Parlament si pe listele noastre oameni asupra carora avem dubii. De exemplu la Bistrita, ca acolo s-a suparat baronul local rosu, era un consilier municipal care isi dorea foarte mult viceprimar si il sustinea public pe primarul PSD. Noi am zis de nenumarate ori ca nu facem alianta cu PSD. Respectivul om ne-a sfidat, i-am invalidat functia de consilier municipal din partea AUR, au intervenit aceiasi judecatori, ca de asta spun ca e o increngatura la nivelul judetului Bistrita Nasaud, sa ii valideze mandatul. Lucrul ilegal, pentru ca noi nu ii certificam sub nicio forma respectivului calitatea de membru AUR. Si atunci va trebui sa ne judecam pana cineva ii da respectiva calitate domnului consilier.

Anca Alexandrescu: Este adevarat ca s-au cumparat locurile cu 60.000 de euro, asa cum a aparut in spatiul public

George Simion: Nu s-a cumparat niciun loc, nu a existat un cumparator si un vanzator

Anca Alexandrescu: S-au platit bani la partid pentru aceste candidaturi?

George Simion: Da, s-au platit bani la partid conform deciziei Biroului National de Conducere, la partid, nu la George Simion, nu la Marius Lulea, nu la nimeni altcineva.

