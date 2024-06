Acesta este ferm convins că va trece de primul tur. În același timp, Simion susține că voturile românilor din 9 iunie au fost cumpărate. Mai mult, liderul AUR exclude o alianță cu PNL și PSD.

„Cel mai probabil daca se respecta calendarul anuntat voi intra in turul doi cu candidatul PSD care probabil este Marcel Ciolacu.

Daca alegerile nu erau comasate cu siguranta luam un scor cu 2 in fata.

Nu vreau sa mai vedem furt la alegeri in sectii de vot, să avem alegeri democratice. Pe 9 iunie nu am vazut acest lucru, pornind de la comasarea alegerilor pana la fraudele electorale, s-au cumparat voturi si in Bucuresti.

Este exclus sa ne aliniem cu PNL si PSD in guvernarile locale si centrale

Noi ce propunem un salariu de 5000 de lei brut dar sa reducem drastic impozitarea pe salarii.

Vin cu acest plan strategic de interes national rin care putem construi 100 de mii de locuințe pe an, asta ar crea 40 de mii de locuri de muncă”, a spus George Simion la Realitatea Plus.