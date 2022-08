„Romaqua Group nu mi-a făcut nicio sponsorizare la nuntă. Nu există așa ceva! Nu am nicio legătură cu cei de la Romaqua Group, nu îi cunosc. Nu știu dacă sunt securiști, nu i-am contactat. (...) Am luat berea cea mai ieftină. A plătit berea nașul meu din Anglia, nu am primit nicio donație. Vă pun la dispoziție toate facturile legate de nunta mea”, a precizat George Simion în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”.

„Nu am nicio legătură cu Romaqua Group și nu este nicio coincidență. Am cumpărat berea, nu am nicio relație cu Romaqua Group, nu îi cunosc pe oamenii aceștia să spun eu că sunt oameni buni sau că sunt oameni răi. Berea a fost cumpărată de nașul meu din Anglia cu bani. Am fost foarte transparent. La nuntă am avut cea mai ieftină apă pe care am găsit-o, nu mai știu cum îi zice. (...) Eu îl cunosc pe domnul Popescu (Eugen Popescu - n.r.) din 2011, cunosc foarte bine activitățile acestei fundații pentru că am cooperat împreună, am fost 30 de organizații care au format acțiunea 2012”, a mai declarat George Simion.