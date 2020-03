Genesis, legendara trupă rock progresiv, se reunește în 2020

"Genesis este încântată să anunţe că @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed şi #MikeRutherford se vor afla în turneu în Regatul Unit la sfârşitul anului 2020!", a anunţat grupul pe Twitter.

Cei trei au continuat să formeze Genesis după plecarea în 1975 a lui Peter Gabriel din grupul înfiinţat în urmă cu opt ani.

Trupa, cunoscută pentru melodii precum "I Can't Dance" şi "That's All", au programate concerte în Marea Britanie în lunile noiembrie şi decembrie, notează PA. Phil Collins, voce şi tobe, Mike Rutherford la chitară şi Tony Banks la clape, toţi în vârstă de 69 de ani, se reunesc pentru acest turneu numit "The last domino?" ("Ultimul domino?"). Ei vor fi însoţiţi în turneu de fiul lui Phil Collins, Nicholas, 18 ani, la tobe, şi de Daryl Stuermer, la chitară şi bas.

Trupa Genesis s-a bucurat de un succes enorm în anii '70, '80 şi '90, vânzând peste 130 de milioane de albume. Phil Collins a părăsit grupul în 1996 şi a vândut peste 100 de milioane de albume ca artist solo. El şi-a anunţat retragerea în 2011 din cauza mai multor probleme de sănătate, însă şi-a anunţat revenirea pe scenă cinci ani mai târziu, cu o serie de concerte.

