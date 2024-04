Forțele armate ale Rusiei s-au mărit , nu s-au diminuat, în timpul războiului din Ucraina , a declarat miercuri un general american de rang înalt , citat de Business Insider.

" Armata este de fapt acum mai mare - cu 15% - decât era când a invadat Ucraina ", a declarat generalul Christopher Cavoli , comandantul suprem aliat al NATO în Europa , în cadrul unei audieri în Comisia pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților .

" În cursul anului trecut, Rusia și-a mărit efectivele de trupe din prima linie de la 360.000 la 470.000", a continuat Cavoli , adăugând că cifrele întărite provin din faptul că Rusia a ridicat vârstă de recrutare de la 27 la 30 de ani. Această creștere , a spus Cavoli , a însemnat că Rusia a fost capabilă să lărgească "fondul de recruți militari disponibili cu 2 milioane pentru anii următori ". " În concluzie, Rusia este pe cale să dețină cea mai mare armată de pe continent", a declarat Cavoli în declarația sa de deschidere în fața Congresului. "Indiferent de rezultatul războiului din Ucraina , Rusia va fi mai mare , mai letală și mai supărată pe Occident decât atunci când a invadat Ucraina ", a adăugat el.

Cavoli nu este primul oficial american care subliniază amenințarea reprezentată de o Rusie reînviată . Săptămâna trecută , adjunctul secretarului de stat Kurt Campbell a declarat că Rusia și-a refăcut "aproape complet" armata după ce a suferit pierderi grele în Ucraina .

" Capacitățile sale nou descoperite reprezintă o provocare pe termen mai lung pentru stabilitatea în Europa și amenință aliații din NATO", a declarat Campbell în fața participanților la un dialog găzduit de Center for a New American Security , un think tank cu sediul la Washington, la 3 aprilie.

Avertismentele lui Cavoli și Campbell cu privire la o armată rusă revigorată vin pe fondul diminuării sprijinului SUA pentru războiul din Ucraina . Partidul Republican a blocat în repetate rânduri încercările administrației Biden de a trimite ajutor Ucrainei . Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat , duminică , că țara sa " va pierde războiul " fără un sprijin suplimentar din partea SUA.