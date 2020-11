Gelu Vișan, la Realitatea PLUS: „Vasile Dîncu are nu doar o agenda ascunsă cu Dacian Cioloș, ci și o colaborare foarte bună cu acesta”

Gelu Vișan: „Nu ar fi foarte greu ca Vasile Dîncu să-l păcălească pe Marcel Ciolacu. Legătura dintre Dîncu și Barna este una veche. Ei au mai colaborat în Guvern. (…) Relația aceasta are legătură foarte mare cu Dacian Cioloș. (…) Domnul profesor de științe politice este un un reprezentant al mișcării neomarxiste din Europa în România. (…) Povestea asta cu datul demisiei nu mai merge nici pentru copiii de grădiniță. Nu este nici măcar un exercițiu de imagine. Este o bășcălie la adresa propriului electorat. (…) Domnul Dîncu are un cuvânt extrem de important în ceea ce privește poziția, strategia din interiorul PSD. Dânsul e de facto președinte PSD, pentru că a preluat ideea cu fără penali de la USR. (…) Revenind la domnul Dîncu, care folosește populismul pentru a se apropia de USR, el are nu doar o agenda ascunsă cu Cioloș, ci și o colaborare foarte bună cu Dacian Cioloș. Domnul Dîncu a fost prim-vicepremier în Guvernul Cioloș. (…) Unul din ideologii curentului neomarxist în România este Vasile Dâncu. (…) Nu se știe cu ce bani scoate acele reviste Vasile Dîncu. (…) Domnul Ciolacu a mușcat de fiecare data momeala domnului Dîncu. (…) Ciolacu s-a luat după Dîncu. (…) Se dorește ca viitorul președinte al PSD să fie Vasile Dîncu.”