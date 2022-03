Liderul rus a urcat pe scena stadionului Lujniki din Moscova îmbrăcat într-o geacă Loro Piana, pentru a se adresa unei mulțimi care vântura steagurile Rusiei, dar și bannere cu litera "Z", simbolul susținerii necondiționate pentru regimul de la Moscova, dar descrisă în occident drept "svastica lui Hitler".

While Russians are fighting over groceries in supermarkets, Putin appeared in front of the Luzhniki audience in a Loro Piana jacket for almost one and a half million rubles.#FCKPTN pic.twitter.com/YP2gIRUEgu