Gabriela Firea susține că nu fuge de răspundere după înfrângerea de la Primăria Bucureștiului

Gabriela Firea: "Conducerii PSD București și conducerii PSD național nu am ce să le reproșez. M-au sprijinit cum au putut, dar fiecare era ocupat de campanie din județul său. Nu am să mă plâng de implicarea lor... Știți cum este, când ai succes este al echipei, când pierzi este al tău și trebuie să ți-l asumi și eu îmi asum cu demnitate acest rezultat. Să știți că eu nu fug de răspundere, n-am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez, am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea!"

Gabriela Firea a comentat și mult disputata problemă a apei calde din Capitală.

Gabriela Firea: „Pe mine m-a dezavantajat în mod nedrept campania din online cu privire la apa caldă. Că eu opresc apa caldă, că sunt masochistă. Acum adevărul iese la suprafață. Nicușor Dan recunoaște faptul că problema termoficării este una mai complicată și că abia de la primăvara va rezolva problema termoficării. De asemenea, a aspus că Podul Ciurel e foarte bun, dar se va gândi dacă va începe etapa a 2-a. Păi cum? Nu vrem să ajungem la Centură? Aseara mai spunea că analizează șantierul de la doamna Ghica. Pai vrea să rămână în șantier doamna Ghica până se decide el? Toate analizele spun că acolo era obligatoriu un pasaj. Eu l-am început și mai aveam puțin și îl terminam și acum vine domnul Dan și spune că e nevoie de o analiză.”

Fostul primar a vorbit și despre scorul politic al partidului în București, la alegerile locale.

Gabriela Firea: „La București am dublat scorul politic. Nu am de ce să fac un pas în spate. Se va face o analiză pentru fiecare județ în parte și organizațiile își vor lua propriile decizii și în primul în CPN al PSD se va face o analiză și la nivel national. Nu vreau eu să spun cine să dea un pas în spate sau în față. Eu o să mă bat pentru București din postura de parlamentar”.