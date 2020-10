Gabriela Firea susține că avut mână liberă de la conducerea PSD să-și facă lista de consilieri. Mitică Dragomir nu renunță la fotoliul de consilier general

"Toate listele conţin persoane care au semnat o adeziune pentru formaţiunea respectivă. Deci nu putem să vorbim decât în aceşti termeni. Dacă ni se va solicita acest lucru (eliminarea de pe listă - n.r.), vom discuta la momentul potrivit, până acum nu s-a solicitat, în ciuda ştirilor pe surse pe care le văd prin ziare (și care) nu se confirmă în realitate", a afirmat Gabriela Firea, președintele organizației de Bucureșți a PSD, înaintea unei ședințe cu conducerea partidului.

Referindu-se concret la cazul fostului președinte al LPF, Dumitru Dragomir, despre care s-a vehiculat informația că ar urma să fie îndepărat pe motiv că nu îndeplinește criteriile de integritate ale PSD, Firea a afirmat că în momentul nominalizării n-a sesizat vreo problemă.

"La momentul respectiv nimeni nu a făcut niciun comentariu legat de acest subiect. Dacă se va face o astfel de discuţie, bineînţeles că vom analiza şi vom lua toate măsurile. Colegii de la PSD Bucureşti fireşte că au cunoscut-o (lista - n.r.), iar de la conducerea centrală noi am primit, şi mi se pare şi normal să fie aşa (...) posibilitatea să decidem asupra consilierilor în forurile statutare de la Municipiul Bucureşti", a precizat Firea.

Dumitru Dragomir a anunțat și el că nu va renunța la mandatul câștigat pe lista PSD.



"Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut sedință. Eu nu renunț. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", a declarat acesta pentru Mediafax.



Surse din PSD au declarat pentru ziare.com că Marcel Ciolacu i-a scos pe Petre Roman, Anghel Iordanescu si Dumitru Dragomir de pe lista consilierilor propusă de Gabriela Firea. Alte două numele grele din echipa Firea, Cornel Dinu și Daniel Pancu, s-au retras.