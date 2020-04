Gabriela Firea: Sunt ultima care voi cere redeschiderea școlilor pe 15 mai. Va fi o nenorocire, mii de îmbolnăviri!

Gabriela Firea a precizat, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare, că nu ar fi de acord „sub nicio formă” cu reînceperea cursurilor după 15 mai și că se pot găsi soluţii pentru încheierea anului şcolar, inclusiv pentru clasele terminale.

Mesajul primarului general vine după ce ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat miercuri că sunt în lucru mai multe scenarii pentru redeschiderea școlilor după ieșirea din starea de urgență pe 15 mai. Anisie a spus, după consultările cu președintele Klaus Iohannis despre redeschiderea școlilor, că revenirea elevilor la cursuri se va face treptat și că se ia în calcul înjumătățirea numărului de elevi din clase.

„Copii cu mască de protecţie mi se pare o imagine dureroasă. Sfâşietoare. Iar pentru elevii din clasele mici, aproape imposibil. Sunt foarte activi, nerăbdători, aleargă, se mişcă... e normal! De aceea sunt copii! Am spus şi ieri, şi aseară, la TV, că nu văd ca pe o soluţie bună redeschiderea grădiniţelor şi a şcolilor după 15 mai. Este, încă, foarte periculos! Virusul e printre noi! Din ce în ce mai agresiv! Copiii, prin natura lor, nu vor putea respecta cu stricteţe măsurile sanitare şi de distanţare socială. Se vor contamina, vor face forme uşoare (Slavă Domnului!) dar vor transmite coronavirusul cadrelor didactice şi părinţilor, bunicilor. Va fi o nenorocire! Vor fi mii de îmbolnăviri! (...) Una este ca un copil sa poarte o ora-doua masca de protectie, supravegheat de parinti, pentru a se putea deplasa in siguranta si este cu totul diferit sa fie nevoit sa o poarte 4-5 ore, chiar mai mult, la cursuri. (...) Haideti sa nu stricam tot ce am obtinut cu eforturi imense pana acum. Sa protejam in continuare copiii, seniorii, bolnavii cronici!", a scris Gabriela Firea, joi, pe Facebook.

În același timp, primarul general al Capitalei transmite că „un plan serios” pentru relansarea treptată a economiei este necesar.

„Sub nicio formă nu aş fi de acord cu reînceperea cursurilor! Dar cu toată tăria cred că ne trebuie urgent un plan serios pentru relansarea treptată a economiei. Nu vom mai putea rezista mult timp cu motoarele economiei încetinite. Aici să ne concentrăm mai bine şi să privim cu respect spre ţările civilizate, de unde putem prelua modele de bune practici”, a mai adăugat Gabriela Firea.