"Primele șase luni ale acestui an au adus cea mai mare creștere de prețuri din ultimii 13 ani! Și, din nefericire, nu există niciun semn că această spirală ucigătoare a scumpirilor se va opri. Dimpotrivă! Somām guvernul și pe liderii coaliției PNL-USRPLUS-UDMR să coboare în lumea reală. Să dea dovadă de măcar o fărâmă de umanitate și să ia decizii de urgență prin care să-i ajute pe cei care nu mai pot/nu vor mai putea să facă față scumpirilor. Este necesară adoptarea legii consumatorului vulnerabil. PSD a avertizat că liberalizarea pieței energiei, fără pregătirile necesare, naște monștri. Am avut dreptate, încă o dată!", spune Firea, într-o postare pe Facebook.

"A liberalizat piața energiei cu justificarea că astfel prețurile vor scădea și acum, când românii se sufocă sub impactul scumpirilor, explică, cu un inegalabil cinism, că România are ”printre cele mai mici prețuri din Europa” la energia electrică, fără să scoată un sunet că are și cele mai mici salarii din Europa. Deja, pe piața liberă, prețurile energiei electrice doboară record după record! În luna iulie prețul mediu pe piața spot a fost de 462 de lei/MWh, DE DOUĂ ORI ȘI JUMĂTATE mai MARE decât acum un an și cel mai mare preț lunar înregistrat vreodată. Iar Enel și-a notificat deja clienții că din septembrie va aplica o nouă majorare de 21% la energia electrică", afirmă Gabriela Firea.