În cadrul unui podcast recent, Gabriel Oprea a oferit o analiza amplă concentrată pe factorii externi care influențează securitatea națională, în special în contextul complexității situației din Orientul Mijlociu și a războiului din Ucraina.

Oprea a examinat modul în care evoluțiile regionale și internaționale pot afecta stabilitatea României și a întregii lumi. În fața provocărilor actuale, el subliniază importanța unei politici externe bine articulate și a unei colaborări strânse cu aliații, astfel încât România să poată să își asigure securitatea și să își promoveze interesele în cadrul unei lumi în continuă schimbare.

„Intotdeauna, ca militar, am considerat ca coloana vertebrala a unui stat de drept este sistemul de securitate nationala: Armata, Interne, SRI, SIE, SPP, STS.

Dumneavoasra stiti ca in Ucraina acum militarii si politistii sunt primii care lupta si isi dau viata pentru tara lor. Sunt o categorie de oameni aparte. Oameni care sunt patrioti si care lupta pentru aceasta tara. As putea spune ca deviza asociatiei pe care o conduc si a UNPR-ului este Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare. Cred ca Romania are nevoie azi, mai mult ca oricand, de onoare si de demnitate. Este foarte important sa tii cu tara ta, sa fii patriot.

Toate statele mari si puternice se bazeaza pe patrioti. Cred ca este elementul fundamental. Chiar in anul 2024 este un moment, spun specialistii militari, moment care seamana cu anul 1939 din punct de vedere al conflictelor militare. Un an foarte complicat.

Alegerile prezidențiale, în linie dreaptă! INSOMAR și AVANGARDE, colaborare crucială: rezultatele sondajelor, prezentate ÎN EXCLUSIVITATE la REALITATEA!

Eu cred ca sistemul de securitate, care evolueaza peste tot in lume si va evolua, se bazeaza intotdeauna pe dotare, pe disciplina si pe inteligenta. Dau un exemplu cu ce se intampla la granita: Polonia urca la 5% din PIB pentru apărare. A introdus serviciul militar obligatoriu si a dublat dotarile. Siguranta nationala este cea mai importantă, poate multi nu isi dau inca seama, dar si costa.

De aceea eu spun acuma, ca presedinte de asociatie, ajut in continuare. In asociatia mea sunt rezervisti, si activi, si in retragere. Din toate categoriile din domeniul securitatii. Este singura din Romania. Militez pentru drepturile acestor oameni. Salarii, pensii, dotari, fiindca militarii si politistii daca sunt platiti cum trebuie si daca sunt dotati cum trebuie isi indeplinesc misiunile”, a spus fostul ministru al Apararii.

Gabriel Oprea a vorbit despre felul in care tara noastra si-a castigat respectul in cadrul NATO:

„Am participat si am luat decizii ca ministru al Apararii Nationale, unde Basescu a avut un rol foarte important pentru parteneriatul strategic cu SUA. Romania era la un moment dat pe locul 5 ca efort logistic. Aveam doua mii si ceva de militari in Afganistan. Eram a cincea putere, ne-am facut datoria si de aici ne-a crescut respectul in NATO.

L-am cunoscut pe Nicu Ciuca, am lucrat cu el si o spun din capul locului: Nicu Ciuca este un om serios, cinstit si onest. Dar nu e un bun orator. Militarii in general nu sunt buni oratori. Nassiria a reprezentat prima lupta reala in teren pentru Romania dupa al doilea razboi mondial. Lupta, situatia tactica a fost pe bune”, a mai spus Gabriel Oprea.

In ceea ce priveste portretul robot al viitorului președinte al Romaniei, generalul Oprea a spus:

„Simplu, dupa parerea mea si in cadrul sistemului meu de valori: Sa fie un patriot, sa tina cu tara lui, sa fie un om cinstit, onest. Cred ca sunt calitatile de baza pentru un presedinte. Onest presupune si camaraderie, mai ales fata de poporul lui. Coloana de baza in sistemul militar, oriunde in lume, o reprezinta camaraderia.”

Confruntarea candidaților pe drumul spre Cotroceni se vede pe Realitatea.NET! Ana Maria Păcuraru, tur de forță: TU DECIZI în ziua votului!

Întrebat care este cel mai eficient partener de securitate al Romaniei, Gabriel Oprea a raspuns:

„Este foarte simplu: Statele Unite ale Americii si Uniunea Europeana. Statele Unite ale Americii conduc NATO, iar noi avem un parteneriat strategic cu SUA, si Uniunea Europeana, din care facem parte. Noi avem scutul de la Deveselu si aparam, ca sa se inteleaga foarte bine, ca nu e de joaca, aparam aproximativ cu Marea Neagra, 2000 de kilometri ai granitei NATO si ai Uniunii Europene. Acesta este rolul si locul Romaniei acum. Romania nu are nimic in plus ca dotari militare ca sa poata sa dea, si are de aparat 2000 de kilometri ai granitei NATO si ai Uniunii Europene. Si cu asta am spus totul.”

Fostul ministru al Apararii a analizat si situația actuala din Orientul Mijlociu si situația din Ucraina:

„Ca sa vorbesc despre conflictul din Orientul vreau sa vorbesc 30 de secunde despre ce se intampla in Ucraina. In Ucraina, in acest razboi unde NATO, noi fiind membri NATO, sprijina logisticc Ucraina, sunt premise pentru declansarea unui razboi mondial. E clar, mai ales ca Rusia ameninta. Ceea ce se intampl in Orientul Mijlociu acum cand s-a intrat intr-o noua dinamica a razboiului la aproape un an de zile de la atacul Hamas din Israel cu crimele oribile, a capatat o noua dimensiune. Israelul deja lupta pe mai multe fronturi. Cand duci un razboi, primele probleme care apar in societate apar din punct de vedere economic datorita efortului militar si logistic. Acum premierul Netanyahu se confrunta de mult timp cu demostratii, cu greve, mai ales ca este un guvern de extrema dreapta ultra religios, care e dur. In momnetul de fata, inafara de ce se intampla in Gaza, unde reactia Israelului este dura, acum a inceput in nord, cu Hezollah, care a crescut in diamica. Marea problema aici este un conflict Israel – Iran. Atunci SUA vor sprijini, iar noi suntem partener strategic.

Eu vad deja doua puteri: Uniunea Europeana NATO, si BRICS. Iar BRICS vrea sa atraga Turcia. Vor mai adera mai multe state. Sunt informatii ca BRICS s-ar putea sa se transforme dintr-o alianta economica in una militara. Va fi o bipolaritate aflata in conflict. Vom avea doua conflicte majore: O bomba cu ceas in Orientul Mijlociu si o bomba, sper ca nu nucleara, in regiunea noastra. De aceea cred ca eforturile diplomatice trebuie sa fie fara precedent.

Trebuie in momentul de fata, discutat si gasite solutii diplomatice, pentru ca eu cred ca suntem la 12 fara o secunda. Cred ca la 12 fara o secunda de un razboi mondial care va fi distrugator, ca va fi nuclear, marile puteri sa fie cu mintea la ei”, a conchis Gabriel Oprea.

Daria Gușă analizează la rece cele mai fierbinți zone de război de pe planetă. Cum va degenera conflictul Israel-Hezbollah