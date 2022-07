Rasmussen: Există RISCUL unui conflict armat direct între NATO și Rusia

Într-un interviu acordat agenţiei ucrainene RBC, fostul secretar general al NATO nu exclude deloc scenariul unui război între NATO și Rusia.

„Există riscul unui conflict armat direct între NATO și Rusia. Și dacă partea rusă atacă Lituania, atunci acesta va fi motivul începerii războiului”, a avertizat fostul șef NATO Rasmussen, aflat într-o vizită la Kiev.

Întrebat dacă va fi un război între Rusia și NATO, Rasmussen a precizat: „Aș vrea să pot răspunde cu un NU clar. Dar după amenințările rusești împotriva Lituaniei din cauza problemei tranzitului prin această țară, trebuie să avertizez și să afirm că, dacă Rusia va atinge țărmul Lituaniei, aceasta va fi o situație conform articolului 5 (tratatul NATO, privind apărarea colectivă, n.r.) ce prevede un răspunsul militar al NATO. Acesta înseamnă un conflict cu Rusia”.

În contextul sancțiunilor date de Occident Rusiei, Lituania a oprit, în regiunea Kaliningrad, tranzitul de mărfuri pe calea ferată. Drept urmare, Rusia a trecut la amenințări deschise la adresa Lituaniei din cauza blocadei de transport din Kaliningrad. Moscova a avertizat că se pregătește să-și „protejeze interesele naționale” dacă interdicția nu va fi ridicată în viitorul apropiat.

Fostul șef al NATO, susţine însă că mai degrabă Putin își dorește un război de lungă durată între Rusia și Ucraina și dă exemplul regiunilor „capturate” de ruși, în care există conflicte prelungite.

Anders Fogh Rasmussen s-a aflat pe 1 iulie la Kiev pentru o primă întâlnire a grupului internațional de lucru privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Fostul șef al NATO conduce acest grup alături de șeful biroului președintelui ucrainean Andriy Yermark. Danezul Rasmussen a condus NATO în perioada august 2009-30 septembrie 2014. Rasmussen a avut o întâlnire și cu președintele Zelenski pe 1 iulie.

Il presidente #Zelensky ha incontrato Anders Fogh Rasmussen, ex segretario generale della #NATO

"Ringrazio l\"ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen per aver accettato di guidare, insieme ad Andriy Yermak, una piattaforma in grado di sviluppare 👇 pic.twitter.com/Sh4ww1I6Ku