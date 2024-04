Fostul patron al echipei de fotbal CFR Cluj, este într-o nouă relație, după ce a divorțat de femeia cu 20 de ani mai tânără cu care s-a căsătorit în 2016.

Povestea de iubire a milionarului clujean Paszkany Arpad cu Anne, femeia mai tanara cu 20 de ani cu care s-a insurat in 2016, a ajuns la final. In decembrie 2023, intr-o totala discretie, Paszkany s-a separat amiabil de Anne, asta insemnand si ca financiar lucrurile s-au stabilit in aceeasi maniera.

La cei 52 de ani, Paszkany se afla la a doua casnicie incheiata, avand patru copii: doi cu prima sotie, Kinga, mutata la Budapesta, si doi cu Anne, care se va intoarce in Romania.

După ce a trecut prin divorț, miliardarul a decis să își refacă viața sentimentală alături de Antonela Petruț (28 de ani). Recent, femeia a postat o fotografie în social media alături de iubitul ei, transmițând totodată și un mesaj concludent: „Iubirea mea”, au fost cuvintele scrise de focoasa șatenă în dreptul imaginii cu iubitul ei.

Antonela Pătruț are 28 de ani și este cu 24 de ani mai tânără decât milionarul care s-a mutat la Budapesta și a renunțat la cetățenia română.

Arpad Paszkany s-a aflat la conducerea clubului de fotbal CFR Cluj până în anul 2014. Astfel, perioada în care clubul de fotbal a fost patronat de Arpad căpătase o mare amploare, necesitând multe sacrificii financiare. Totuși, Arpad a decis să renunțe la conducerea CFR Cluj în anul 2014, când era deja în insolvență.