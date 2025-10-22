Aceasta este anchetată de procurorii anticorupție militari pentru uzurpare de calități oficiale și fraudare de fonduri în cadrul proiectelor europene.

„„În baza art.216 alin.3 rap. la art.213 C.pr.pen., respinge, ca nefondată, plângerea formulată de inculpata gl.mr. IONIȚĂ – RADU FLORENTINA împotriva ordonanței de dispunere a controlului judiciar pe cautiune din 16.10.2025, ora 20:30, emisă în dosarul nr.121/3/P/2023 de procurorul militar șef serviciu din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmării penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari.

În baza art.275 alin.2 C.pr.pen. obligă pe petenta inculpată gl.mr. IONIȚĂ – RADU FLORENTINA la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 22.10.2025.

Document: Încheiere de dezînvestire 1/2025 22.10.2025””, se arată în minuta deciziei CMA București.

Probe valide pentru DNA militar

Potrivit deciziei instanței, probele DNA militar sunt considerate valide și suficiente pentru a indica implicarea Florentinei Ioniță-Radu în faptele pentru care este cercetată. Judecătorii au menținut măsura controlului judiciar, lăsând-o astfel pe șefa spitalului la dispoziția procurorilor pe durata anchetei.

Șefa Spitalului Militar, cercetată sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei pentru singura femeie medic cu grad de general

Cercetări și acuzații

Directorul general al Spitalului Militar Central din București și alte 18 persoane, majoritatea medici ai unității, sunt investigate de DNA pentru ilegalități legate de un proiect finanțat din fonduri europene. Prejudiciul estimat se ridică la 8,3 milioane de lei, iar șefa spitalului a fost plasată sub control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei. Florentina Ioniță este acuzată de uzurparea funcției și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Cumul de funcții și beneficii în cadrul proiectului

Ea a angajat ca experți 18 cadre militare active ale Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, în ciuda interdicției legale de a ocupa prin cumul de funcții posturile vacante de experți. În același timp, Ioniță a beneficiat de plăți în cadrul proiectului, ocupând funcția de director științific.

Semnături în locul autorităților

Generalul a semnat documente în locul ministrului Apărării și al șefului Statului Major al Apărării, încălcând astfel atribuțiile oficiale și consolidând acuzațiile de uzurpare și abuz în serviciu formulate de procurorii anticorupție militară.

Fosta șefă a Spitalului Militar, prima femeie general din Armata Română, a fost trecută în rezervă. Nicușor Dan a semnat decretul