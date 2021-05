„Este vorba de o parte dintre documentele și așa-zisele reforme ale acestui guvern. Cred că începem să înțelegem cu toții de ce le țin așa de la secret, pentru că în cadrul acestor reforme se propun niște lucruri extrem de grave pentru toți, pentru copii, pentru salariați, pentru părinți și bunici și așa mai departe. Este vorba practic de renunțarea în totalitate la Legea 127/2019, legea care trebuia să intre în vigoare cu măririle succesive și cu formula de calcul, care ar fi rezolvat inechitățile din sistemul de pensii și propun adoptarea unui nou proiect de lege care o să urmeze, o să fie depus în Parlament spre aprobare, spre revizuire și așa mai departe. Vor să anuleze acel stagiu mediu cu care noi am căzut de acord și cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar Internațional de a împărți toate punctele la 25 de ani. Își propun să păstreze același nivel al pensiilor. Numai că eu vă spun că, dacă o să mărească stagiul de la 25 la un 30 sau 35 de ani, majorările nu or să mai fie cele prevăzute de lege”, a declarat Marius Budăi la o Ediție specială de la Realitatea PLUS, potrivit realitateadebucuresti.net.

„Vor să anuleze posibilitatea pensionării anticipate, fără creșterea pensiei medii. Deci în continuare nu vor fi nici pentru pensiile mici, nici pentru niciun fel de pensii majorări. Și sunt și posibile creșteri ale vârstei de pensionare. Noi știm cu toții că pensionarii care se află cu 5 ani de zile înaintea vârstei standard de pensionare, să zicem între 60 și 65 de ani își găsesc un pic mai greu serviciu. Sunt, de fapt și definiți în Uniunea Europeană ca persoane în un grad de risc ridicat de a se putea angaja. Într-un cuvânt, în timp ce prețurile o iau în sus și o iau în sus foarte tare la alimentele de bază, la medicamente și la utilități, asta înseamnă scăderea puterii de cumpărare”, a concluzionat Budăi.