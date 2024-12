Mandatul șefului statului este de cinci ani și poate fi prelungit doar în caz de război sau catastrofă, situații in care nu ne regăsim. Lăzăroiu a menționat că, odată ce funcția devine vacantă, se va instituii interimatul.

Petre Lăzăroiu: „Fie pleacă de bună voie, fie îl suspendă Parlamentul!”

„În ceea ce privește... din constituție spune că...la noi nu există așa ceva și 98-ul spune foarte clar. Când funcția devine vacantă... se instituie interimatul Deci Klaus Iohannis, sâmbătă... el nu mai este președintele României. Am fost și eu întrebat, inclusiv de jurnaliști, ce se întâmplă dacă nu vrea să plece... își va da demisia, în final, că nu are altă soluție.”, a declarat fost judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, exclusiv pentru Realitatea PLUS.