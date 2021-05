„Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeană! Am asigurat președintele Comisiei Europene că acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economică peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat că rămânem pe strategia fiscal bugetară, reducerea deficitului am primit susținere din partea vicepreședintelui CE. E important ca această componentă PNRR să fie inclusă în strategia noastră. Are o componentă importantă de împrumuturi PNRR, componenta pe care foarte multe țări nu și-au asumat-o în întregime. Avem capacitatea sa folosim banii. România va depune un PNRR cu toată suma 29,2 miliarde euro la Bruxelles", a declarat Florin Cîțu.

„Aţi văzut remarca doamnei Ursula von der Leyen că România face progrese în ceea ce priveşte reformele.

România a fost acolo ca să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun cu PNRR. Vreau să fie un program care să fie aprobabt în momentul în care va fi depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre în ceea ce privește reforma, cu privire la ceea ce privește economia și modul în care PNRR va susține în următoarea perioadă creșterea economică, dar și reformele”, a spus Florin Cîțu, în briefingul de presă de după ședința de Guvern.

„Despre colaborarea cu social-democrații... voi avea o discuție, PNRR nu e doar al acestui guvern. Eu cred că social-democrații nu vor ca România să pună în pericol adoptarea PNRR la nivelul întregii UE”, a spus Florin Cîțu după întoarcerea de la Bruxelles, unde a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene.