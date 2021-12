realitatea plus

Zamfirescu a recunoscut că în acel moment și-a făcut o serie de calcule pragmatice, gândindu-se ce ar fi mai bine pentru țară.

"Pe mine m-a păcăli Iohannis. Între el și Ponta, eu am zis așa: este neamț, Uniunea Europeană e condusă de Germania, va înțelege și madam Merkel că noi avem stimă pentru nemți, așa am crezut. O să vadă lumea că noi nu suntem șovini. m-am mai gândit. (...) Și omul ăsta, în care ne-am pus toate speranțele, toată încrederea, mai ales că avem și un alt exemplu al unui neamț care ne-a condus, al lui Carol I, a ajuns acum un președinte care trădează și batjocorește țara pe care o conduce," a declarat Florin Zamfirescu, într-un interviu la Realitatea Plus.