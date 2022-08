După 8 luni de PSD, în care PSD cu tupeu și amenințări și-a impus agenda în coaliție, avem taxe mai mari, prețuri triple, dobânzi la cer și Ordonanța de urgență 27 care a crescut prețurile la energie cu aproximativ 30%. Am avertizat în legătură cu oug 27 din 16 iunie dar PSD nu vrut să se ia nicio măsură. De ce? Cine trebuie să primească bani mai mulți de la buget? Vedem același comportament al PSD la rectificarea bugetară unde a impus în coaliție creșterea împrumuturilor cu 3.2 miliarde lei la dobânzi astronomice. De ce?

Și totuși tupeul lui Marcel Ciolacu este maxim. După ce PSD a adus cheltuielile cu dobânzile la aproape 2% din PIB (Niciodată în istorie nu a existat o așa lipsă de încredere în statul român din partea investitorilor) PSD dă vina, dar nu-și asumă incompetența cu care ne-a obișnuit PSD care a dus la dezastrul din economie, pe guvernările liberale”, a transmis Florin Cîțu, luni, într-un mesasj pe Facebook

„În guvernarea liberală 2020-2021 au fost eliminate taxe, am plătit facturile către sectorul privat amânate ani de zile de PSD, am adus venituri la buget mai mari, am plătit la dobânzi mai mici la împrumuturile luate de PSD în 8 ani de guvernare socialistă.