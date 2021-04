"Am avut o discuţie cu domnul Bode şi am cerut o anchetă foarte rapidă şi i-am spus că vinovaţii trebuie să răspundă. Deja înţeleg că se ocupă de situaţie. Nu am încă toate informaţiile în acest moment", a declarat Cîţu, duminică, după ce a participat la şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei de la Ciolpani.

Vineri, un bărbat a intrat în stop cardio-respirator şi a murit în timp ce era evacuat de poliţişti de pe o terasă din municipiul Piteşti, unde izbucnise un incendiu.