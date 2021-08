Întrebat ce măsuri are în vedere Guvernul, Cîțu a răspuns:

"Aceleaşi măsuri pe care le-am avut şi pentru valul unu, doi, trei, în plus avem vaccin. (...) Deşi în spaţiul public se spunea că nu o ducem bine, am ieşit din aceste valuri mult mai bine decât celelalte ţări, fără să închidem economia. Vă asigur că şi de data aceasta vom lua cele mai bune soluţii, dar în funcţie de ce se întâmplă cu situaţia epidemiologică. În acest moment, eu zic că avem măsurile cele mai bune pentru situaţia pe care o avem acum. Dar, aşa cum am spus şi în februarie, aşa spun şi acum, pentru că s-ar putea să fim în faţa unui val patru de o anumită magnitudine sau suntem în faţa unui val patru, am cerut Ministerului Sănătăţii ca să nu reducă niciodată capacitatea pe care o avem pentru spitalele COVID, nici la ATI, nici spitalele COVID. Ele au rămas intacte. Mai mult, am spus că vreau să se pregătească pentru orice situaţie în care dacă avem nevoie de mai multe locuri pentru bolnavi COVID, să putem să le transferăm rapid, fără niciun fel de probleme. Deci au avut timp să se pregătească în această perioadă. Eu nu mă aştept să fie vreo problemă în perioada următoare", a spus premierul, la finalul şedinţei de Guvern.

Întrebat și despre posibilitatea introducerii unui Green Pass, aşa cum se întâmplă în mai multe sectoare din Europa pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, Cîțu a spus că este de acord cu ce a spus președintele Klaus Iohannis. ”Nicio restricţie nu va rezolva pandemia, doar vaccinarea rezolvă pandemia”, a subliniat șeful Guvernului.

