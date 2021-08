”Am văzut în spaţiul public o discuţie despre angajaţi noi în aparatul Guvernului. Noi am cerut Corpului de Control şi am cerut şi o situaţie, lucrurile nu stau chiar aşa. În Secretariatul General al Guvernului, anul acesta, am introdus şapte noi instituţii, pentru că acest Guvern are mai puţine instituţii decât erau în alte guverne şi acel departament pentru Moldova a fost introdus la SGG. Sunt şapte noi instituţii, dar în acelaşi timp este o structură cu doi vicepremieri, inclusiv cu aparatele acestora de lucru. Deci nu au fost făcute angajări, doar au fost mutate instituţii, au fost încorporate în Secretariatul General al Guvernului, instituţii care erau în altă parte sau la ministere şi acum au ajuns la SGG”, a explicat Cîțu după şedinţa de guvern.

Premierul a explicat și care este situația în ceea ce privește secretarii de stat, consilierii de stat și personali care se află în Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat.

”Pe de-o parte, este ok să pui oamenii în care ai încredere, pe de altă parte, da, trenează şi am cerut acele concursuri pe 109 (n.red. - OUG 109/2011). Dacă nu ai concursul pe 109, trebuie să numeşti pe cineva acolo temporar, fiindcă altfel blochezi situaţia. Aceşti oameni sunt numiţi temporar pe două luni de zile, pe patru luni de zile, încerc să fie cât mai scurtă perioada, ca să poată să fie organizate aceste concursuri pe 109. Nu sunt numiţi pe perioadă lungă. Imediat cum s-a făcut (n.red. - concursul), ei pleacă de acolo, dar aştept de la toate ministerele aceste concursuri pe 109, care văd că întârzie. Până atunci, trebuie să fie o perioadă în care aceste lucruri să funcţioneze. Mai mult, sunt de acord, am fost de acord şi în Parlamentul României există un proiect de lege care reduce indemnizaţiile. Sunt de acord cu orice. Reducem indemnizaţiile, numai să se întâmple ceva. Văd că lucrurile astea trenează şi atunci trebuie cumva să funcţionăm”, a adăugat Cîțu.

În acest context, șeful Guvernului le-a cerut miniştrilor să înceapă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor respective.