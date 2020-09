Florin Cîțu, despre ratingul României: "Mă aștept să fie menținut. Obiectivul meu este de a trece la perspectivă stabilă pentru economie"

"Avem discuţii cu agenţiile de rating şi am avut discuţii foarte multe în acest an. Acest guvern a demonstrat că administrează precaut şi responsabil finanţele publice. De aceea S&P şi celelalte agenţii de rating au menţinut ratingul. Şi aşa vom face şi în continuare. Vom avea transparenţă maximă. Mă aştept să fie menţinut ratingul în decembrie. Obiectivul meu bineînţeles este de a trece la perspectivă stabilă pentru economie. De aceea, de fiecare dată când avem discuţii cu agenţiile de rating voi prezenta planurile noastre pe termen mediu pentru a vedea clar că vrem consolidare fiscală", a afirmat Cîţu.

În prezent, România beneficiază de rating favorabil investiţilor din partea agenţiilor internaţionale de evaluare financiară, acesta situându-se însă cu numai o treaptă peste calificativul"junk" (nerecomandat). Perspectiva de rating este negativă.

S&P ar putea revizui la stabilă perspectiva ratingului României dacă Guvernul face progrese în ancorarea consolidării fiscale, ceea ce va duce la stabilizarea finanţelor publice ale ţării şi a poziţiei externe, mai arată sursa citată.



La începutul lunii iunie, Standard & Poor's a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută, precum şi perspectiva negativă.



La momentul respectiv, ministrul Finanțelor se declara optimist, afirmând că ţara va reveni "curând" la perspectiva stabil.



"Am văzut că sunt discuţii despre perspectiva negativă şi ni se spune că această perspectivă este responsabilitatea acestui Guvern. Niciodată nu a fost aşa. Toate agenţiile de rating - şi am să citez din rapoartele acestor agenţii de rating - au spus foarte clar de unde vine această perspectivă negativă. Atunci când s-a întâmplat, S&P ne spunea: 'Finanţele României au fost administrate îngrozitor de prost în ultimii ani de guvernele socialiste' - cred că socialiste am adăugat eu -, dar de 'guvernele anterioare'. Creşterea nesustenabilă a cheltuielilor din ultimii 3 ani - asta spune Fitch - în ciuda eforturilor administraţiei actuale de a îmbunătăţi managementul finanţelor publice. Deci, această perspectivă negativă nu este responsabilitatea acestui Guvern, dar ce vă garantez eu: aşa cum am reuşit să oprim această retrogradare prin acţiunile acestui Guvern, vom reveni la perspectiva 'stabil' cât mai curând. Tot ce vom face în perioada următoare va duce, veţi vedea, la revenirea perspectivei 'stabil' pentru România la toate agenţiile de rating. Acesta este primul pas în direcţia corectă", afirma Cîţu, în data de 6 iunie, la Palatul Victoria.



S&P susținea încă de la acea vreme că se aşteaptă ca efectele economice şi fiscale negative provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) să ducă la majorarea datoriei guvernamentale nete a României la 43% din PIB în 2020, şi estima că vor avea loc măsuri semnificative de consolidare după alegerile generale din 2020.

Potrivit insituției, perspectiva ratingului României rămâne negativă deoarece sunt riscuri la adresa balanţei de plăţi externe şi a echilibrului bugetar în următoarele 18 luni, dacă factorii de decizie politică nu pot stabiliza şi consolida orientarea bugetară după această recesiune indusă de pandemie.