Fost președinte PNL și fost premier, Cîțu spune că liberalii nu au niciun motiv să susțină pachetul de măsuri al lui Marcel Ciolacu care „suprataxează” pe toată lumea. Acesta susține că niciun român nu va scăpa de creșterea de taxe și susține că există alte soluții care să aducă bani la buget. Cîțu mai spune că în timpul în care s-a aflat la guvernare a reușit să crească veniturile după ce a tăiat taxele introduse de social-democrați.

Iată mesajul lui Florin Cîțu:

"PNL TREBUIE să se retragă URGENT de la guvernare și să susțină un guvern de dreapta.

PNL nu are niciun argument să susțină pachetul de măsuri impus de socialistul Ciolacu. Acest pachet de măsuri face rău românilor și companiilor care activează în România.

Mesajele venite de la unii lideri PNL care încearcă să arate că acesta este răul mai mic, fac și mai rău.

Votul românilor pentru PNL a fost pentru a-i apăra de CREȘTEREA DE TAXE. Nu ne-au votat să venim cu justificări pentru creșteri de taxe.

Viața românilor este mai grea de doi ani de zile. Au fost suprataxati cei care lucrau part-time, au fost supraimpozitați cei care trăiau din dividende, au fost suprataxați cei care aveau venituri din chirie iar acum urmează un set de măsuri care SUPRATAXEAZA pe toată lumea. Niciun român nu scapă de creșterea de taxe a socialistului Ciolacu.

Vă spun din nou, există soluții fără creșterea taxelor. Am arătat asta în guvernarea de dreapta, în cea mai mare criză din ultima sută de ani, când AM TĂIAT TAXELE introduse de socialiști și am crescut veniturile la buget. Dar aceste soluții nu se pot implementa de cei care au construit un BUGET mincinos și cresc cheltuielile bugetare doar pe criterii electorale. Ei trebuie sa PLECE.

Există o singură soluție pentru PNL dacă dorește să-i protejeze pe români - să iasă de la guvernare și să negocieze o guvernare de dreapta. "