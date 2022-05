„Atunci a fost iarăşi complicat, eu am încercat să fac cu USR-ul, să refac totul cu USR-ul şi chiar eu am fost cel care s-a dus şi şi-a pus cenuşă în cap şi i-am avut la discuţii, am ieşit optimist după primele discuţii cu ei”, a declarat Florin Cîțu despre ieșirea de la guvernare a USR de anul trecut, luni, la un post de radio, potrivit Realitatea PLUS.

Întrebat dacă era mai bine cu USR, Cîțu a declarat că „era complicat cu USR. (...) Cred că şi eu şi USR am învăţat câteva lucruri, cred că a doua oară o să o facem mai bine amândoi. (...) Cred că acolo românii au arătat că vor Dreapta la putere, în 2020. Am învățat din această experiență. Sper că și USR a învățat, poate în viitorul apropiat vom putea din nou...”.

„Pentru mine, cu PSD-ul am spus că a fost un compromis, nu a fost ceva care e natural şi poate că şi de aceea lucrurile nu au funcţionat până la urmă şi a trebuit să fac un pas în lateral, pentru că, pentru mine, această coaliţie nu e naturală. (...) Am considerat că nu pot fi în această coaliție cu PSD”, a mai spus Cîțu.