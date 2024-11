Celebrul actor Florin Călinescu, a fost miercuri, 30 octombrie, invitatul lui Mihai Tatulici, la Tatulici la Fanat1k. Printre subiectele abordate în cadrul interviului, s-a numărat și cel mai arzător din această perioadă: alegerile prezidențiale. Cu această ocazie, Călinescu a criticat-o pe Elena Lasconi:

”Uită-te la Lasconi, reporteriță la PROTV, stătea prin ploaie, se îmbrâncea. Bă, are deodată un tampon mic în ea care crează un 8% orgasm, are un orgasm continuu Elena. Îmi permit, că o cunosc, am fost colegi.

O fată care la Deva ‘am făcut și eu’, dar ce contează cu engleza și cu toate alea, nu se poate așa ceva. Și deodată zice: ‘Eu ca președinte’. Care tu ca președinte?”, a declarat Florin Călinescu.

Mai mult, renumitul actor a lansat un atac dur și la adresa USR, partid condus de Elena Lasconi. ”Deci ăștia la USR, când te duci la congrese cred că au niște seringi mici la intrare cu soluții ușoare de euforie cred. Măi, trăiesc oricum în altă lume”.

