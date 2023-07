PANDELE: DACĂ AȘ FI AVUT UN MINIMUM DE INFORMAȚII CĂ ÎN ACEL LOC SE ÎNTÂMPLA CE PREZINTĂ MEDIA, AȘ FI INFORMAT TOATE INSTITUȚIILE!

„Îl informez pe dl Cozmin Gușă că în Voluntari sunt peste 60 de mii de locuinte, sunt intre 120 si 140 de mii de locuitori. Deci nu este chiar atât de mic, acesta e primul subiect.

Al doilea. Dumnealui spunea că nu poate candida nimeni in Voluntari, că sunt puși la punct cu forța , bătuți ș.a.m.d. Îmi aduc aminte când era președintele PIN a facut conferinta de presa in care spunea ca langa micul Paris este mica Sicilie condusă de mafiotul Pandele și că instituțiile statului, Parchetul, DNA să mă aresteze. Era undeva în 2008. Și în acel an am castigat alegerile cu 92,8%. Eu il inteleg pe dl Cozmin Gusă că e supărat pe mine din 2008, dar să mi se aducă atâtea acuze... nu cred că este nici normal și nici corect”, a declarat Florentin Pandele, la Realitatea PLUS, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru.

„Nu sunt supărat”, a replicat consultantul politic Cozmin Gușă.

Despre situația din căminele de bătrâni din Voluntari, Florentin Pandele l-a citat pe Cozmin Gușă: „A zis că era imposibil ca primarul să nu știe ceea ce se întâmplă în respectivul cămin de bătrâni.

Mama mea, Dumnezeu s-o odihnească, a murit la 40 de ani. Și de la picioarele mamei mele începe Raiul. Tatăl meu a murit la 76 de ani. L-am tinut pe tatăl meu in brațe ca pe un ou. Cine nu-și respectă părinții, cine nu-și respectă bătrânii, va avea multe păcătuiri. Cei care mă știu, cu bune și rele, știu că dacă aș fi dintre cei 3.200 de primari ai României ultimul primar din aceasta țară și aș fi avut minimum de informații că în acel loc se intampla ce media prezinta de cateva zile, nu numai că aș fi luat măsuri, ci aș fi informat toate instituțiile statului român.

PANDELE: SE PREZINTĂ IMAGINI DIN ALTE CENTRE! NU AVEM NICIUN AMESTEC! SĂ ÎNCEAP ANCHETA CU NOI! DACĂ SUNTEM VINOVAȚI, MERGEM LA PUȘCĂRIE!

Se prezintă imagini din alte centre unde Ligia, consiliera lui Gabi a fost membra pentru o perioada scurta de timp. Nu avem niciun amestec!

Rog instituțiile statului să înceapă ancheta cu noi, cu mine și cu Gabriela Firea! Și dacă suntem vinovați să ne depunem demisiile și să mergem la pușcărie!

Știu că acum două luni de zile Gabriela Firea vindea copiii României. Iar acum o televiziune, căreia nu-i dau numele, unde am sunat intr-una, pentru că afișau acolo: soțul Gabrielei Firea, sora Gabrielei Firea sunt vinovați pentru ce se întâmplă în căminele de bătrâni.

PANDELE: ESTE CONCERTAT TOTUL! TREBUIE CA GABRIELA FIREA SĂ NU MAI CANDIDEZE LA PRIMĂRIA CAPITALEI! COPIII MEI SUNT AMENINȚAȚI ÎN PARC!

Este concertat totul! Au fost trimise zeci de salvari au fost trimise in Voluntari, presa a fost anunțată să vină în Voluntari.

Deci ca și cum răul pământului în România se întâmplă în Voluntari.

Am inteles ca trebuie ca Gabriela Firea să nu mai candideze la Primăria Capitalei, am inteles că atacurile au inceput si pe mine.

Sunt primar din 2000 sunt căpitan de cursa lunga, am stat pe mare 13 ani, până în 1997.

Copiii mei cei mici, am copil de 39 de ani si cel mic are 8 ani. Acum doua luni mergeau in parc si copiii intrebau daca mama lor vinde copii. Astăzi au mers in parc și copiii au intrebat dacă mama lor îi înfometează pe bătrâni.

PANDELE: ANUNȚ PUBLIC CĂ VOI CANDIDA A ȘAPTEA OARĂ LA PRIMĂRIE! O SĂ O CONVING ȘI PE GABRIELA FIREA SĂ CANDIDEZE! SĂ SE TERMINE CU NENOROCIREA USR!

Nu am mai vrut să candidez, iar colegii mei pot spune lucrul acesta.

Anunț public în această seară că voi candida a saptea oara la primărie. Am vrut la 62 de ani să-mi văd de copiii mei. Mi-au crescut copiii mari cât eram pe mare.

Acum copiii mei sunt speriati si amenintati de alti copii pentru toate nenorocirile ce se fac în media, si toate necazurile ce ni se pun in cârcă.

Voi face tot ce-mi sta in putintă ca să o conving și pe Gabriela Firea să candideze, ca să se termine cu această nenorocire care este în România - USR . Răul pământului în România.

M-au trezit. Sunt un om liniștit, temător, un creștin ortodox practicant și nu fac imagine din asta. (...)

Voi candida orice s-ar întâmpla!

Va anunt si il anunt si pe Cozmin Gușă că voi candida chiar daca peste noi vin peste 10 dosare. Cred că nu e primar în România care să fi avut atâtea dosare câte am avut eu. Pe vremea lui Băsescu aveam dosare ca spuneau că eram comandant de cursa lunga si ca trebuia să știu ceva de Băsescu. Am fost anchetati ani de zile. (...)

PANDELE: ÎN VOLUNTARI SE MERGEA CU CIZME DE CAUCIUC. ACUM SE VORBEȘTE ÎN TOATĂ ROMÂNIA

În Voluntari se mergea cu cizme de cauciuc, nu se ajungea din Voluntari in Pipera.

Iancu Nicolae era o strada pe care erau stalpi de telegraf, nu aveam canalizare, acum de Pipera și Iancu Nicolae, Voluntari se vorbește in toată România.

Dl Cozmin Gușă face un mare pacat, l-am sunat ieri, greșești aducându-ne atâtea acuze. Uite îți promit că nu mai candidăm și o sa-i spun si lui Gabi. Te rog frumos vorbeste cu cei din presa sa analizeze, sa masoare de zece ori inainte de a taia pentru că nu este corect ceea ce se face.



PANDELE: CEI CARE AU GREȘIT ÎN ACELE CĂMINE DE BĂTRÂNI SĂ STEA O SUTĂ DE ANI LA ÎN PUȘCĂRIE

Mi se pare o mare nenorocire. Cei care au greșit în acele cămine de bătrâni sa stea o suta de ani in puscarie. Dar nu sa se procedeze in modul in care se procedeaza. La Digi am sunat de 20 de ori nu mi-au dat voie sa dau dreptul la replica, la B1 la fel. Așa construim România mințind presa și punând în cârca oamenilor nevinovati tot felul de supozitii

COZMIN GUȘĂ L-A RĂZGÂNDIT PE FLORENTIN PANDELE. NU-I TIMP DE ATACURI. DE ATROCITĂȚI VORBIM!

„Ar putea să titreze: Cozmin Gușă l-a răzgândit pe Florentin Pandele. Nu avs fi avut de gand sa evoc discutia noastra privata de ieri. Dar el a spus și public că o roagă pe Gabriela Firea sa nu candideze. Eu nu am nimic impotriva candidaturii lui Florentin Pandele, cu atat mai putin impotriva candidaturii Gabrielei Firea. La ultima campanie cu Nicușor Dan am si sprijint-o, dar i-am si spus că șansele sunt mici din cauza unei strategii care nu a fost corespunzătoare. Dar nu e vorba de policia aici, e vorba de o dramă.

Și mi-ar fi placut ca Florentin Pandele, cu cele trei camine, evocate in presă. Eu îl citez pe ministrul de Interne, care a spus textual: Cele 3 camine din Violuntari anchetate de ani de zile. De acolo trebuie să pornească și un jurnalist... (...), mai ales un primar, că-l cheamă Florentin Pandele sau altfel. De acolo trebuie pornit, de la o ancheta de ani de zile.

Cei de la Libertatea au scris despre oameni din Voluntari ca i-au vazut pe acei batrani in fundul gol, mă scuzati, in curte, iarna cersind de mancare. Despre aceste atrocitati vorbim. Sa ne victimizam nu-i timp. Se poate dupa.

Nu-i timp de atacuri, ca altfel picam in pacatul celro de la DIICOT sau Ministerului de Interne care au tupeul să spună ca ancheteaza de atat timp. (...) In loc sa intervina sa mearga dimineata cu mascatii cu mergeau impotriva oamenilro de afaceri, asupra jurnalistilor, nu au putut sa mearga acolo, să le curme cu o saptamana, doua saptamani , suferința acestor batrani. Si noi facem politica...

Sunt atacuri politice, vin din aer...

Imaginea cu ei stand in frig langa Bucuresti. Nasturii din burta conteaza.

Dar cine banuia ca in Voluntari se intamplă atrocitati ca cele ale fratilro Tate? De la proxenetism de ultima speta pana la batrani chinuiti le gasim pe toate in frumosul Voluntari?!”, a comentat și consultantul politic Cozmin Gușă.