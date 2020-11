Fiul președintelui Braziliei, pus sub acuzare. De ce este învinuit Flávio Bolsonaro

Potrivit sursei citated, se pare că procurorii din Rio de Janeiro au anunțat încă de marți noaptea că l-au pus sub acuzare pe Flávio Bolsonaro, în vârstă de 39 de ani, un senator ale cărui afaceri au atras atenția publică după ce tatăl său a câștigat președinția.



Acuzațiile, despre care Flávio Bolsonaro a declarat anterior că fac parte dintr-un complot politic împotriva tatălui său, privesc suspiciunile că fiul președintelui brazilian a fost implicat în perioada 2004-2018 într-o practică răspândită (dar interzisă) în politica braziliană, numită „rachadinha”.



Sub această schemă politicienii corupți primesc pentru folos propriu o parte din salariul angajaților plătiți din bani publici.



Alte 16 persoane au fost puse sub acuzare, printre acestea numărându-se și Fabrício Queiroz, un fost ofițer de poliție și prieten al președintelui brazilian care a lucrat cu fiul lui Bolsonaro și are legături arhicunoscute cu lumea interlopă.



Ziarul brazilian O Globo scrie că acuzațiile au fost formulate parțial în baza mărturiei unei foste angajate care ar fi fost nevoită să își dea peste 90% conform schemei, suma ridicându-se la peste 28.000 de dolari în decursul a șase ani.



Un judecător trebuie să aprobe rechizitoriul pentru ca acuzațiile să ajungă în instanță.



Avocații lui Flávio Bolsonaro au negat acuzațiile care i se aduc fiului președintelui Braziliei, catalogând-le dpret „nimic altceva decât o poveste macabră și prost ticluită”.