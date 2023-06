Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a criticat dur modul în care s-a intervenit si relatat in cazul celor doua tragedii din ultima saptamina: disparitia submarinului Titan si, in paralel, vasul cu sute de migranti, dintre care foarte multi copii, care s-a scufundat in Grecia. Atenția, empatia și măsurile de ajutor au fost cu mult sporite în cazul milionarilor din submersibil, puncteaza Barack Obama.