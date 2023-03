Fiul de 16 ani al afaceristului Cornel Diaconescu a recunoscut că și-a înjunghiat tatăl cu mai multe lovituri de cuțit după o ceartă aprinsă, iar oamenii legii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile.



"Conform declaratiei lui, martori in cauza, da, au avut loc petreceri, dar fara ca ceilalti membri sa stie de prezenta cadavrului in locuiinta. Cadavrul nu era vizibil", a declarat Laurentiu Palachia, prim-procuror al Parchetului Argeș.



Adolescentul a mărturisit că și-a înjunghiat tatăl duminica trecută și l-a acoperit cu mai multe haine după care l-a lăsat să zacă mai mult de 24 de ore. În tot acest timp, băiatul fiind sub influența drogurilor a petrecut cu prietenii săi până când una dintre fostele soții ale afaceristului a făcut descoperirea șocantă. Bărbatul ar fi supraviețuit dacă era găsit mai devreme, susțin medicii.



Bărbatul de 78 de ani îi reproșa în repetate rânduri fiului său de 16 ani că se droghează. Și apropiații familiei știau că tânărul umblă în anturaje periculoase. Vestea cumplită i-a șocat pe toți (apropiații familiei - aici!).



"Era un om extraordinar. A zis ca se ocupa el si nu e niciun pericol si uite ce pericol a putut sa fie. Am auzit ca se droga, ca bea, ca era intr-o trupa de-asta. Si chefurile si drogatu la copii vin tot de la bani; isi permit ca au bani", a spus un fost coleg al afaceristului ucis.



Cornel Diaconescu deținea o companie care se ocupa cu repararea electronicelor și avea sedii în mai multe orașe. Afaceristul era divorțat și locuia cu fiul său într-o vilă cu două etaje.



La spital, băiatul le-a recunoscut medicilor după ce i s-au recoltat analizele că a consumat etnobotanice.



Băiatul de 16 ani este acum cercetat penal pentru violență în familie sub forma agravantă a omorului și riscă ani grei de închisoare.