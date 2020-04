Firea, la Realitatea PLUS: „Am comandat alte 20.000 de teste COVID-19 pentru cei care lucrează cu publicul”

Gabriela Firea: „Acționăm pe mai multe paliere în criza noului coronavirus. Avem un proiect poimâine în dezbatere la Consiliul General. Este un proiect pentru copiii medicilor și pentru copiii care ajung în spital. Am gândit un proiect de hotărâre pentru copii, un spațiu pentru copii unde să se continue educația, dar și programele de asistență socială. Copiii vor merge într-o locație gândită special pentru ei, foarte prietenoasă. În altă ordine de idei, am comandat peste 20.000 de teste pentru polițiști, pentru cei care lucrează în transportul public, în iluminatul public, pentru asistenții sociali și în general pentru toți cei care lucrează în condiții grele zilele astea și au interacțiouni sociale. Am comandat alte 30.000 de teste pentru proiectul domnului profesor Streinu-Cercel. Avem un partenereiat cu Institutul Matei Balș în acest sens.”