Firea, în vizită la "Victor Babeș". Spitalul a externat 125 de pacienți vindecați, din cei 400 la nivel național

Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” primește constant echipamentul necesar pentru a lupta împoriva Covid-19.

"Am fost astăzi (luni, n.r.) la Spitalul Victor Babeș, spital care se află în prima linie, alături de Institutul “Matei Balș”, în lupta împotriva noului coronavirus, întrucât aici sunt diagnosticați și tratați sute de pacienți COVID-19. Să ne asigurăm că medicii, asistentele, infirmierele au la dispoziție toate dotările necesare este modul nostru concret de a avea grijă de ei. Ei sunt cu adevărat eroii noștri, trebuie să îi prețuim mult mai mult, nu doar în timpul unei pandemii, ci în fiecare zi, ceas de ceas. Aprovizionarea se face fie direct de către spital, fie prin grija Primăriei Capitalei, prin ASSMB, și are loc continuu. Săptămâna trecută, am distribuit aici 15.000 de măști chirurgicale și 25.000 de mănuși, azi distribuim 3.500 de combinezoane și 500 de ochelari reutilizabili, care se pot decontamina după utilizare", a spus Gabriela Firea.

"Tot astăzi a venit și extractorul de acizi nucleici, care este în prezent în curs de montare - este vorba despre acel aparat care mărește foarte mult viteza de testare. Aparatul pentru hemodializă a venit de săptămâna trecută, fiind necesar pacienților Covid-19 internați aici și care au probleme renale", a mai spus Firea.

"Facem achiziții încă de acum trei luni de zile, nu în acest ritm, dar constant – întrucât ritmul depinde de numărul de pacienți. În ultima perioadă, prin Primăria Capitalei, primim materiale zilnic sau la două zile. Acest aspect contează foarte mult, pentru că personalul este protejat și are siguranța că cineva se ocupă, că suntem aici și aducem produsele în fiecare zi. Din 10 martie, când am avut primul caz de Covid-19 aici, la Spitalul Victor Babeș am primit peste 650 de bolnavi sau suspecți. Cei mai mulți s-au externat, fie vindecați fie diagnosticați negativ; în prezent 270 de pacienți mai sunt în spital. Din cele peste 400 de persoane externate din spitale după vindecarea de Covid-19 în toată această perioadă, 125 au plecat vindecate din Babeș. Daca va fi nevoie, putem primi încă două sute de pacienți, dar să speram că nu va fi cazul. În terapie intensivă avem în prezent trei pacienți", a spus Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș.