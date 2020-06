Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, doar online în 2020

Organizată sub Înaltul Patronaj al Președinției României, ediția specială FITS din acest an va aduce pe „scena online” a festivalului unele dintre cele mai mari spectacole ale lumii, premiate internațional. Gândit pe o structură similară celei deja consacrate în ultimii 27 de ani, festivalul din acest an va avea nu mai puțin de 13 secțiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferințe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar și o nouă secțiune, „FITS for KIDS”, dedicată celor mici. Programul fiecărei zile de festival va începe la ora 9:30 dimineața și se va închiea la ora 24:00, toate evenimentele fiind redifuzate pe timpul nopții pentru spectatorii de pe alte fusuri orare, de pe cele cinci continente de unde FITS a selectat spectacole: Asia, America de Nord, America de Sud, Australia și Europa.