La Brașov, desertul este atât de solicitat încât ajunge să fie distribuit pe liste de așteptare sau, în unele cazuri, chiar „pe sub mână”, amintind de vremurile din perioada comunistă.

Dorian Lungu, ciocolatierul din spatele brandului Luado din Brașov, este unul dintre artizanii care prepară celebrul desert. Prețurile pentru ciocolata Dubai variază, pornind de la 20 de lei și ajungând până la 200 de lei, în funcție de gramaj și de complexitatea preparatului, conform Radio România Brașov FM. Cererea este atât de mare încât mulți clienți așteaptă cu săptămânile pentru a obține desertul mult dorit.

Ciocolata Dubai a făcut ravagii în rândul preferințelor românilor

„Este perioada mea de glorie!”, a declarat Dorian Lungu, referindu-se la succesul incredibil pe care ciocolata Dubai by Luado îl are. „Avem listă de așteptare și se dă pe sub mână. E exact ca în comunism, poate chiar mai rău”, a adăugat el, potrivit MyTex.ro. Lungu subliniază însă că, în ciuda popularității uriașe, el și echipa sa mențin aceleași standarde de calitate și nu profită de cererea mare pentru a crește prețurile sau a reduce calitatea produsului.

„Ne bucurăm că apreciați ce facem și nu ne abatem de la principiile noastre. Suntem o comunitate mare și atentă la nevoile voastre. Nu ne gândim să creștem prețurile doar pentru că se cere, și nici să scădem calitatea. Ne numim Luado și avem niște principii”, a adăugat ciocolatierul.

În spirit de glumă, Lungu a întrebat retoric: „Vă rog să-mi spuneți cine face cozonac Dubai, amandină Dubai, găluște cu prune Dubai sau sarmale Dubai, că vreau să mă înscriu din timp. Vine Crăciunul!”. Reacția sa reflectă nu doar popularitatea uriașă a desertului, dar și spiritul său creativ și umoristic.

Cozi uriașe s-au format și în București, la mall Afi, unde oamenii sunt dispuși să aștepte zeci de minute, chiar și o oră pentru o ciocolată Dubai.

Ciocolata Dubai a devenit mai mult decât un simplu desert. Este acum un simbol al luxului și rafinamentului culinar, iar românii sunt dispuși să aștepte sau să facă compromisuri pentru a o gusta. Fie că este vorba despre gustul inedit sau de trendul pe care l-a generat, este clar că acest desert exotic a cucerit inimile și papilele gustative ale românilor.