În imagini se vede cum o femeie care are în mână un tub rigid şi lung bate o altă persoană, care are evidente probleme psihice, relatează News.ro care citează publicația locală Zi de Zi. Tânăra bătută este chiar fiica femeii. Tânăra are 20, este bolnavă psihic și pare că nu poate articula cuvinte şi nu se poate apăra.



Din fundal, se aude vocea unui bărbat care îi cere în repetate rânduri agresoarei să se oprească.



”Tu, dă-o dracului! Las-o, tu! Las-o, tu, ţi-am zis! Dă-o trăsnetului! Tu, las-o, ţi-am zis”, spune bărbatul, care însă nu intervine.



De asemenea, în fundal se aud şi vocile altor persoane care, timp de aproape două minute, cât durează înregistrarea, nu intervin în apărarea fetei.



Poliţia a deschis un dosar penal pe numele femeii agresive. Incidentul a avut loc pe 25 decembrie 2023, însă imaginile abia acum au ajuns în presă.



”La data de 27 decembrie 2023, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Iernut s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, stabilindu-se că fapta ar fi avut loc, la data de 25 decembrie 2023, într-un imobil din Cipău, între o femeie din localitate şi fiica ei, în vârstă de 20 de ani. Totodată, s-a mai constatat că femeia şi-ar fi agresat fiica cu o rolă de carton. Persoana vătămată a fost audiată, fiind asistată de un apărător din oficiu şi în prezenţa unui reprezentant D.G.A.S.P.C. De asemenea, urmare a activităţilor specifice de cercetare penală, femeia a dobândit calitatea de suspect. În cauză, cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş, urmând ca la finalizarea acestora, să se propună soluţie legală prin parchet”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Mureş.