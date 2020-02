Femeia din Timișoara cu coronavirus a intrat în contact cu părinții și alți patru prieteni

utoritatile fac demersuri pentru a afla si lista pasagerilor care se aflau in acelasi avion cu femeia, la intoarcerea in tara.



Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat ca toti cei care au luat contact cu femeia depistata pozitiv cu coronavirus vor fi testati. Acestia nu vor fi chemati la spital, ci angajati ai DSP vor merge la ei acasa pentru a le recolta probe.



"In acest moment reprezentantii Aeroportului identifica toate persoanele care au venit in acea cursa si vom incerca sa stabilim toti contactii in afara de cei 6 cu care persoana respectiva a intrat in contact, aici in Timisoara. In momentul in care vom avea lista completa de la aeroport si cu contactii care au fost in avion, Directia de Sanatate Publica, impreuna cu Politia, impreuna cu Evidenta Persoanelor vor identifica toti acesti contacti, ii vom contacta si, in functie de simptomatologie, daca nu prezinta simptome, vor ramane izolati la domiciliu, se va deplasa DSP, va recolta probe care vor veni la Spitalul Victor Babes pentru a vedea care este situatia.



Daca exista printre acestia persoane care prezinta simptomatologie de coronavirus, vor fi automat preluati de catre ISU si salvare cu izoleta si vor fi adusi la Spitalul Victor Babes unde se va urma procedura, se vor recolta probe, se vor face analize. Daca persoanele respective vor fi confirmate cu coronavirus, vor fi internate in spital", a declarat prefectul Liliana Onet, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta Timis organizata in urma depistarii primului caz de coronavirus in Timisoara.



In ceea ce o priveste pe pacienta infectata cu coronavirus, aceasta se afla in spital, unde i se administreaza medicatie cu antivirale, conform protocoalelor OMS si simptomaticii. Ea va fi externata doar dupa ce doua teste vor iesi negative la coronavirus.



"In cursul dupa-amiezii de ieri, la camera de garda a Spitalului de Boli Infectioase s-a prezentat cu masina personala, ea conducand, o doamna de 38 de ani, care s-a intors din Bergamo in data de 20 februarie. Dansa prezenta tuse uscata iritativa. Pentru aceasta s-a prezentat la noi. A fost recoltat atat testul de gripa, care a fost negativ, cat si pentru coronavirus.



Dansa, locuind singura si venind cu masina personala, a fost indemnata din nou cu masina personala inapoi pentru izolare la domiciliu, urmand sa astepte la dansa acasa rezultatul testarii. In momentul in care am avut testarea pozitiva, am luat legatura cu dansa, ne-a confirmat ca a ramas acasa pe toata perioada de la intoarcerea de la spital pana am luat legatura cu dansa si s-a pregatit sa ajunga ISU cu izoleta la dansa pentru a fi transportata la spital.



La spital e izolata intr-un salon cu baie proprie, asa cum sunt toate masurile. Dansa este cu o stare generala foarte buna, in afara de tuse uscata nu prezinta nici febra, nicio alta simptomatologie respiratorie", a declarat Voichita Lazureanu, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.