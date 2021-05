Realitatea PLUS

"Eu simt cum trepidează asfaltul sub picioarele mele, marunt asa, o vribratie scurta si marunta in talpi simt. TAIE + 02:46 deci sub noi e ceva care se misca, intelegeti?", spune femeia într-o postare de pe contul său de Facebook în care vorbește de niște guri de canal.

"Acesta este, acesta este semnul, un om cu picioarele în sus", se aude într-o altă postare.

Astfel de clipuri sunt la ordinea zilei pe paginile de Facebook ale femeii. Angajată într-o instituție de stat, ea este cunoscută că ar avea probleme psihice, însă nu în acte, potrivit unor surse.

Ea a postat pe Facebook mai multe apeluri înregistrate cu rudele sale, în care discută despre teorii conspiraționiste. Una dintre discuții este chiar cu tatăl său, care încearcă să o liniștească în momentul în care femeia spune că nu mai vrea să discute cu fratele ei, medic la un spital din Statele Unite.

Femeia: Suntem in ordinea mondiala, deja am intrat de mult in ea, totul se bazeaza pe cifra si pe ceas (....) El mi-a facut multe sicane referindu-se la fratele său, medic - n.r.).

Tatăl: De sa nu mai vorbești cu el?

Femeia: Timp de 30 de ani el mi-a umblat la usa.

Tatăl: Am vrut sa intreb de maica-ta, ce mai face?

Femeia: Mama e bine, e stationara acuma. E bine, isi ia medicatia.

Discuția a avut loc cu doar o săptămână înainte ca mama femeii să moară. Fratele i-a spus recent într-un mesaj pe care tot ea l-a făcut public să nu o mai lovească pe bătrână.

Mama celor doi care avea 74 de ani a apărut și ea în clipurile postate pe internet de fiică.

Pentru că în mai multe mesaje delirante postate de femeie apare sintagma „te ucid”, oamenii legii iau în calcul, pe de-o parte, ipoteza unei crime. Mai ales, pentru că ea și mama ei s-au certat înainte ca bătrâna să moară. Fiica a recunoscut la audieri că certurile erau la ordinea zilei. Pe de altă parte, anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca bătrâna să fi suferit un stop cardio-respirator pentru că avea probleme grave cu inima. Pe corpul ei nu ar fi găsit urme de violență. Legiștii vor stabili cu exactitate, după necropsie, care au fost cauzele decesului.