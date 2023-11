Varză, bulion, cartofi prăjiți, cașcaval și o felie de salam: acesta este meniul pe care îl primesc zilnic elevii școlii din Căzănești.

Una dintre învățătoarele surprinse de jurnaliști a refuzat să comenteze și a încercat să scape de reporteri.

"Sunt cadru didactic... nu intrati că chem politia", a spus aceasta.

Directoarea instituției de învățământ are și o explicație legată de meniul nesănătos.

"Masă caldă vă spun că nu are cum să fie în școală. Lucram in doua schimburi, scoala e in reabilitare, nu avem spatiu sa servim masa caldă", spune Monica Pop, directoarea Școlii Căzănești.

În timp ce părinții sunt indignați de situație, reprezentanții primăriei spun că nu au soluții. Asta în condițiile în care, în România, 25% dintre copii au probleme cu obezitatea.