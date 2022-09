De asemenea, familiile recruților ar trebui să primească 50 de kilograme de varza care va fi dată numai „după nevoie”, potrivit șefului republicii din sudul Siberia, Vladislav Hovalîg. Acesta a precizat, de asemenea, că transportul produselor va fi plătit din bugetele municipale, relatează site-ul rusesc Holod Media, preluat de HotNews.ro.

„Cu eforturile comune ale autorităților și ale rezidenților activi, rudele și prietenii militarilor și ei înșiși ar trebui să simtă că nu vor rămâne singuri cu problemele cotidiene”, mai arată sursa citată.

Serviciul de presă al Republicii Tuva a raportat, astfel, că primii 91 de berbeci au ajuns deja la familii.

Autoritățile afirmă că distribuirea oilor ar trebui să fie finalizată înainte de sfârșitul acestei săptămâni, fără a preciza însă numărul total de bărbați mobilizați.

Informația a fost comentată de analistul militar Chris Owen pe pagina sa de Twitter, acesta notând ironic că o oaie în schimbul unui recrut pare un schimb corect.

One sheep for one mobik - seems like a fair exchange! https://t.co/WoDWTZblVc