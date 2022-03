O serie de explozii puternice au fost în capitala Ucrainei, în mai multe zone.

A fost vizat centrul capitalei. Dar și metroul din Kiev, în apropierea stației Arsenalnaya.

🔴LAST MINUTE: An explosion has just occurred in the capital of Ukraine, Kyiv! 🇺🇦#Kiev #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #RussianUkrainianWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/zbTPTWacKP