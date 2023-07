"Situația s-a clarificat în instanță. Pobelma e alta, că dosare penale are Donald Trump, azi-mâine are Biden, au toți liderii care au... Da nu asta e problema. Important e finalul. Eu în toate dosarele care le-am avut am luat achitare", a declarat a declarat Avram Gal, la Realitatea PLUS.

Gal spune că restaurantul său de lux este un beneficiu pentru România pentru că el plătește taxe și impozite uriașe.



" Toată lumea spune 6.200 de euro că e foarte scump, dar eu fac asta pentru țară pentru că eu plătesc taxe și impozite după el. Deja am 3 clienți care au venit și s-au înscris pentru burgeri, deci banii ăștia merg la stat", a mai spus afaceristul social-democrat.

Afaceristul din Cluj spune că oamenii îi cer să candideze în 2024 pentru fotoliul de primar, pentru că orașul ar arăta ca după un bombardament din Ucraina.

