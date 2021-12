Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Deși datele privind pandemia de coronavirus par din ce în ce mai bune, țara noastră se află în aceste zile sub amenințarea noii tulpini Omicron, care a îngrijorat lumea întreagă. Și, cum de sărbători, cu toții suntem tentați să ne bucurăm ca altădată, oamenii legii veghează să fie respectate regulile.

„Avem politisti care monitorizează toate rețelele de socializare, unde de cele mai multe ori se propaga aceste invitatii către petreceri. În momentul în care am cules un minim de date ne organizam si descindem chiar in timpul desfășurarii petrecerii”, a anunțat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

În cei aproape doi ani de pandemie, polițiștii au stricat sute de petreceri. Și le-au dat amenzi de sute de mii de lei celor cărora nu le-a păsat de restricțiile sanitare.

„Nu a existat un plan de amenzi, am încercat tot timpul să venim alături de cetățeni, să îi informăm, să încercam să avem o activitate de prevenție”, a mai anunțat șeful Poliției Capitalei, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Legislația în vigoare le permite oamenilor să meargă la restaurante până la ora 21.00, nunțile și botezurile fiind interzise.