Adrian a precizat că nu face parte dintre susținătorii USR-PLUS, dar că i-a urmărit activitatea lui Vlad Voiculescu dinainte de a fi ministru și că i s-au părut nedrepte acuzațiile grave care i se aduceau prin mesajele scrise de protestatare. Acesta a subliniat că nu a vrut decât să elibereze spațiul public de mesaje mincinoase.

”Nu am fost acolo în calitate de susținător al lui Vlad Voiculescu. Am trecut întâmplător pe lângă minister și mi-au atras atenția sacii negri. M-am dus să văd despre ce e vorba și am văzut pe ei mesaje pe care nu am putut să le concep că erau adevărate, erau de tipul ”Vlad Voiculescu, criminal”.

Inițial, am plecat, dar mi-au rămas în minte și m-am hotărât să mă duc să le ridic de acolo. La 10-20 de secunde, cele două persoane au venit lângă mine, inițial m-au împins, m-au bruscat și ulterior m-au și lovit, m-au călcat în mod repetat pe mâna dreaptă.

Cei de la pază au intervenit la un moment dat, le-au oprit din a continua să mă lovească. Nu știu să spun dacă erau în imediata apropiere când au început să mă lovească.

După incident, am apelat la 112, am cerut și un echipaj medical pentru că simțeam dureri la mâna dreaptă. În urma radiografiei, am fost diagnosticat cu fractură și mi s-a recomandat imobilizarea mâinii pentru trei săptămâni. Mâna este imobilizată într-o atelă ghipsată.

I-am urmărit activitatea lui Vlad Voiculescu din timpul în care nu era ministru, îi știu activitatea din rețeaua de citostatice și de la Magic Camp și asta era legătura pe care o făceam în momentul acela. În câteva luni cât a fost ministru a fost încolțit de fake-news-uri și acuzații nedovedite

Nu sunt simpatizant sau susținător al USR-PLUS, tot ce am vrut să fac a fost să eliberez spațiul public de niște mesaje mincinoase”, a povestit acesta.

Bărbatul a anunțat că a depus plângere la Poliție pe numele celor două femei și că singurul lucru pe care îl dorește este să fie pedepsite conform legii

”Am făcut o sesizare, am fost la INML, de unde aștept să mi se elibereze certificatul medico-legal. Nu urmăresc decât ca cele două persoane să fie pedepsite legal, în baza unei decizii în justiție. În rest, la nivel personal, nu am de gând să am niciun fel de interacțiune, nu sunt genul de persoane cu care să am vreodată vreun fel de dialog.

Nu mi-e clar la ce se refereau sacii negri, problema mea era cu mesajele de pe colile A4 pe care nu am vrut să le văd acolo. Hârtiile erau pe jos, în spațiul public.

Am depus deja o plângere la Secția 1 de Poliție. Îmi doresc ca cele două persoane să răspundă penal”, a mai spus acesta.